«Реал Сосьедад» и «Бетис» сыграли вничью, забив на двоих 8 мячей

В поединке 12-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» - соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы, и «Бетис» порадовали зрителей атакующим футболом.
Сан-Себастьян, стадион «Аноэта»
«Реал Сосьедад» – «Бетис» – 4:4 (2:2)
Голы: Виллиан 13, Ойарзабаль 26, Прието 57, Льоренте 86 - Санабрия 6, Феддаль 28, Хоакин 46, Леон 84.
«Реал Сосьедад»: Рульи, Навас, Родригес, Одриосола, Льоренте, Прието (Каналес 71), Ильярраменди, Зурутуса, Ойарзабаль, Хуанми (Вела 60), Виллиан (Баутиста 83).
Главный тренер: Эусебио Сакристан.
«Бетис»: Адан, Манди, Дурмиси, Барраган, Феддаль, Гуардадо, Гарсия (Нарваес 75), Хоакин (Герреро 68), Фабиан Руис, Тельо, Санабрия (Леон 72).
Главный тренер: Кике Сетьен.
Предупреждения: Гуардадо 44, Навас 66, Ильярраменди 66, Адан 75, Льоренте 87, Леон 90.
Судья: Альфонсо Альварес Искиердо.
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