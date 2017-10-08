Бакари Санья предложил свои услуги «Милану» и «Интеру»

По сообщениям итальянских СМИ, бывший защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья предложил свои услуги двум миланским клубам: «Интеру» и «Милану».



Три последних сезона французский игрок провел за «горожан», однако после завершения действующего контракта, так и не смог найти себе клуб. Санья не планирует завершать карьеру несмотря на свой возраст - футболисту уже 34 года и планирует еще поиграть в Серии А.



Раньше ходили слухи, что Бакари Санья может продолжить карьеру в Португалии.

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