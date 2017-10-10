«Арсенал» готов предложить £20 млн за Лосано Ирвинга

По сообщениям СМИ, «Арсенал» готовит предложение ПСВ по покупке Ирвинга Лосано, цена вопроса составляет £20 млн.
Как утверждают английские СМИ, скауты «канониров» уже довольно продолжительное время наблюдают за мексиканским полузащитником. Трансфер может осуществится уже в это зимнее трансферное окно. Лосано уже ранее заявлял, что ему по душе английская Премьер-Лига, и он хотел бы там выступать:
«Я считаю, что многие лиги хороши. Мне очень нравятся английские и испанские языки. Но посмотрим, как все сложится в будущем».
Ирвинг Лосано этим летом перебрался в ПСВ.
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Даже удивительно как они раскошелились на такую огромную сумму. Вот такими щедрыми должны быть все владельцы. Так то.
Даже удивительно как они раскошелились на такую огромную сумму. Вот такими щедрыми должны быть все владельцы. Так то.