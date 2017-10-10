«Арсенал» готов предложить £20 млн за Лосано Ирвинга

По сообщениям СМИ, «Арсенал» готовит предложение ПСВ по покупке Ирвинга Лосано, цена вопроса составляет £20 млн.



Как утверждают английские СМИ, скауты «канониров» уже довольно продолжительное время наблюдают за мексиканским полузащитником. Трансфер может осуществится уже в это зимнее трансферное окно. Лосано уже ранее заявлял, что ему по душе английская Премьер-Лига, и он хотел бы там выступать:



«Я считаю, что многие лиги хороши. Мне очень нравятся английские и испанские языки. Но посмотрим, как все сложится в будущем».



Ирвинг Лосано этим летом перебрался в ПСВ.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте