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Бензема может продолжить карьеру в «Арсенале»

сегодня, 10:13

Слухи об интересе «Реала» к форварду «Тоттенхэма» Харри Кейну могут означать то, что нападающему «сливочных» Кариму Бензема вскоре придется сменить клубную прописку.

По слухам, в услугах Бензема заинтересован «Арсенал». Так, главный тренер «канониров» Арсен Венгер мечтает видеть на «Эмирейтс» 29-летнего француза.

Сообщается, что наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо обладает инсайдерской информацией о вероятном трансфере. Бензема может стать в «Арсенале» заменой нападающему Алексису Санчесу, чей контракт с «канонирами» истекает грядущим летом.

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Все комментарии
Mоnоlo
сегодня в 10:58
Уже года 4 переходит. Все никак не перейдет.
Kwinto555
сегодня в 10:54
Чемпионаты только начались, а слухи ползут одни бредовее других
Руслан Миланец
сегодня в 10:50
размечтались...пусть сначало 1 милиард евро отступных заплатят, за этого супер форварда!) а завистникам, лучше буквы свои покарябать)) Бензема - именно тот игрок, который входит в схему реала! никакая девятка не сможет так гонять на обоих флангах, как это делает Бензема! и уж тем более этот столбняк Кейн, Бензема необходим реалу! просто потому что это единственная такая вездесущая и активнейшая девятка щас, в мировом футболе!
Ruslan3132
сегодня в 10:47
Слухи об интересе «Реала» к форварду «Тоттенхэма» Харри Кейну могут означать то, что нападающему «сливочных» Кариму Бензема вскоре придется сменить клубную прописку.

С чего это? Или Реал поклялся играть с 1 нападающим в заявке???
Bezymniy Ispanec
сегодня в 10:45
Это нужно было сделать еще летом или даже прошлым летом!!!С таким уровнем игры ему самое место в Англии или других командах средней руки, но никак не в лучшем Клубе Мира!!!Очень жаль, что наш тренер считает иначе!!!
ermak6848
сегодня в 10:36
Прекрасный футболист !!!
zakirjan_87
сегодня в 10:36
Арсен решил собрать гвардию из французских нападающих?)

Если серьезно, то буду рад если его отдадут даже бесплатно хоть кому
Hala Madrid
сегодня в 10:34
Зидан за него грудью встанет.
rawer
сегодня в 10:30
а что Зидана увольняют?) иначе зачем ему расставаться с любимчиком)
Elves
сегодня в 10:28
До перехода Ляказетта я бы еще мог поверить в эту новость, сейчас нет.
Zayac_65
сегодня в 10:26
Вот в арсенале ему и место.)))
kokshareal ответил ILOVEMU
сегодня в 10:26
ILOVEMU:
Винисиуса куда потом воткнете?Смотрел нарезки с его свежих игр,парень очень хорош, дриблинг лучше чем у Неймара это точно.
он еще может года через 2 в реал перейдет, зеленый еще совсем, 16 летний пацан, думаешь сразу в топ чемпе заиграет, а нап реалу уже сейчас нужен.
Дмитрий Аександров
сегодня в 10:24
Что Бензема делать в "Арсенале", бороться за попадание в Лигу Европы?
realdogge the gunner
сегодня в 10:18
о ё маё, хоть бы нет :))))
ILOVEMU ответил kokshareal
сегодня в 10:17
Винисиуса куда потом воткнете?Смотрел нарезки с его свежих игр,парень очень хорош, дриблинг лучше чем у Неймара это точно.
kokshareal
сегодня в 10:14
Не плохо было бы посмотреть Кейна в Реале. Давно пора делать перемены с ЦН.
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