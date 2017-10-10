Бензема может продолжить карьеру в «Арсенале»

Слухи об интересе «Реала» к форварду «Тоттенхэма» Харри Кейну могут означать то, что нападающему «сливочных» Кариму Бензема вскоре придется сменить клубную прописку.

По слухам, в услугах Бензема заинтересован «Арсенал». Так, главный тренер «канониров» Арсен Венгер мечтает видеть на «Эмирейтс» 29-летнего француза.

Сообщается, что наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо обладает инсайдерской информацией о вероятном трансфере. Бензема может стать в «Арсенале» заменой нападающему Алексису Санчесу, чей контракт с «канонирами» истекает грядущим летом.

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