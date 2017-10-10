«Барселона» продолжит выступления в чемпионате Испании

Как сообщают испанские СМИ, «Барселона» продолжит выступления в Испании, несмотря на все события связанные с референдумом о независимости в Каталонии. Утверждается, что Каталонская федерация футбола заручилась поддержкой от Королевской испанской федерации футбола и вместе они пришли к мнению, что «Барселона» не станет покидать Примеру, а также сможет продолжить выступать в Кубке Испании и Суперкубке. Ранее сообщалось, что в Каталонии произошел референдум о независимости. Многие футбольные персоны поддержали эту идею.



Также ходили слухи, что «Барселона» сможет выступать в английской Премьер-Лиге.

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