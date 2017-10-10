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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 Закончился в дополнительное время Австралия 2:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Греция -:- Гибралтар
21:45 сегодня Франция -:- Беларусь
21:45 сегодня Люксембург -:- Болгария
21:45 сегодня Нидерланды -:- Швеция
21:45 сегодня Венгрия -:- Фареры
21:45 сегодня Латвия -:- Андорра
21:45 сегодня Португалия -:- Швейцария
21:45 сегодня Бельгия -:- Кипр
21:45 сегодня Эстония -:- Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
19:00 сегодня Россия -:- Иран
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«Барселона» продолжит выступления в чемпионате Испании

сегодня, 16:42

Как сообщают испанские СМИ, «Барселона» продолжит выступления в Испании, несмотря на все события связанные с референдумом о независимости в Каталонии. Утверждается, что Каталонская федерация футбола заручилась поддержкой от Королевской испанской федерации футбола и вместе они пришли к мнению, что «Барселона» не станет покидать Примеру, а также сможет продолжить выступать в Кубке Испании и Суперкубке. Ранее сообщалось, что в Каталонии произошел референдум о независимости. Многие футбольные персоны поддержали эту идею.

Также ходили слухи, что «Барселона» сможет выступать в английской Премьер-Лиге. 

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Все комментарии
VIPded
сегодня в 17:08
Лучший вариант.
жменя семечек ответил Барби в сливках
сегодня в 17:04
Барби в сливках:
Как такое предательство со стороны руководства пережил Жерар Шакира
а ты разве не слышал? разводятся
Overbeer
сегодня в 17:03
Жаль, я уже собирался Химки-Барселона посетить)
street-steal67
сегодня в 17:02
Ну и славно! хотя было бы любопытно увидеть Барсу в другом европейском чемпионате. Например Франции. С Неймаром бы чаще виделись))
Барби в сливках
сегодня в 17:00
Как такое предательство со стороны руководства пережил Жерар Шакира
жменя семечек
сегодня в 16:59
а куда это вдруг все борцы за не зависимость каталонии рассасались ? лозунги, призывы, ношение на руках Пике, всеобщий экстаз - куда всё это делось? неужели прозрели?
Viskas el Babselona
сегодня в 16:56
Да кому они еще сдались? Их могли принять только во французкую лигу, но у них уже играет нефранцузкая команда (Монако), которая как кость в горле для них, ведь они не платят налоги в казну Франции. Поэтому сейчас Рыболовлева в открытую сливают, шьют ему какое-то уголовное дело... Вторых нахлебников наврятли терпеть будут
ROMA DROGBA
сегодня в 16:54
Это было слишком очевидно, неинтересно
Bayern Best
сегодня в 16:52
Это хорошая новость для всех болел
Морозовский
сегодня в 16:51
А куда, она, нахрен, с подводной лодки денется!
ДoбрЯК ответил No problem
сегодня в 16:51
No problem:
Удачи третьей команде Испании.
Почему третьей), Реал Мадрид сейчас на пятом месте).
Эфиалтус
сегодня в 16:48
Ну понимаю,барсе хочется и дальше получать люлей от Реала)))
DXTK
сегодня в 16:47
не отдадим под растерзание Ла Лигу Мадриду. Барса это противовес Реалу.
Остапчук 67
сегодня в 16:46
В этом мало кто сомневался.
Kurtd
сегодня в 16:46
Так а куда ей ещё-то. Только Испания, там всё на мази.
Mоnоlo
сегодня в 16:45
Это было очевидно. Бартомеу и ко слишком трусливы что бы перебраться в другую лигу. Вот вам и крики Пике и ко. Обычные позеры.
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 16:45
Сами попросят остаться,уход Барсы это потеря огромных денег.
Lionel Messi-10
сегодня в 16:45
Ну это естественно, кто же потом будет оставлять сливочных вечно вторыми.
No problem
сегодня в 16:44
Удачи третьей команде Испании.
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