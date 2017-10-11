Криушенко: «Французы играли осторожно, чтобы не пропустить контратаку»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал поражение от Франции (1:2) в отборочном матче ЧМ-2018:

«Прежде всего хочу поблагодарить ребят за игру. Немножко неоднозначной она получилось: в середине тайма просели и пропустили два гола, причём второй не совсем обязательный. Молодцы, что достаточно быстро вернулись в игру, забили гол, который придал нам уверенности и добавил мотивационный импульс.

Во втором тайме сыграли более уверенно и надёжно, практически не дав сопернику ничего создать. Были подходы, к сожалению, не смогли ничего выдавить. Ну и момент на последних минутах говорит о том, что команда сражалась и боролась за очки и результат. К сожалению, пока немножко нам не хватает. Ну и хочу поздравить сборную Франции с выходом на мундиаль. Сильная сборная, один из лидеров мирового футбола – будет интересно смотреть за соперником в России.

Франция старалась играть достаточно осторожно. Понятно, более техничные игроки, с хорошей скоростью, играли в контроль. Но играли аккуратно, чтобы не пропустить контратаку. Поведя в счёте, может, чуть-чуть успокоились. Но этот забитый гол добавил игре напряжения. Команда играла по счёту, скажу так».

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