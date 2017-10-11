Адвокат: «Роббен остаётся одним из лучших игроков в мире»

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат после победы над Швецией (2:0) в рамках квалификации ЧМ-2018 прокомментировал решение голландского хавбека Арьена Роббена прекратить выступления за национальную команду:

«Арьен остаётся, одним из лучших игроков в мире. Он продолжит выступать на клубном уровне. Но для национальной сборной это огромная потеря, ведь мы лишаемся такого высококлассного футболиста... Вне сомнений, нам будет его не хватать».

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