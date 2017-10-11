Адвокат: «Голландия проиграла этот отборочный турнир ещё до моего прихода»

Наставник сборной Нидерландов Дик Адвокат после победы над Швецией (2:0) в квалификации ЧМ-2018 подвёл итоги своей работы в этом отборочном цикле. Под руководством Адвоката голландцы также обыграли Люксембург (5:0), Болгарию (3:1), Беларусь (3:1) и уступили Франции (0:2).

«Мне казалось, что 12 очков в 5 матчах будет достаточно. Но если я и сделал что-то неверно, то это произошло во Франции. Мы должны были побеждать и там. И я не ожидал, что Швеция обыграет французов.

Этот отборочный турнир был проигран ещё до меня. Теперь федерация должна привести дела в порядок. Директор Эрик Гудден приступает к работе в ноябре. Он должен назначить технического директора, который в свою очередь выберет тренера.

В нашей сборной собраны лучшие футболисты, но Швеция лучше провела отборочный этап как команда».

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