Мартинес: «Бельгия замечательным образом завершила этот отборочный турнир»

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал разгромную победу над Кипром (4:0) в заключительном туре квалификации ЧМ-2018:

«Мы провели очень хороший матч. Сегодня речь шла не о финише отборочного этапа или о необходимости забивать 5 или 6 мячей. Мы просто хотели сыграть хорошо, и нам это удалось. Наши игроки продемонстрировали желание и умение работать в команде в матче против достойного соперника.

Мы замечательным образом завершили этот отборочный турнир, поблагодарив наших болельщиков и показав им, на что способна наша команда».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте