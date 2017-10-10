Мартин О'Нил: «Ирландия попала в стыки. Это потрясающе»

Наставник сборной Ирландии Мартин О′Нил после победы над Уэльсом (1:0) в отборочном поединке ЧМ-2018 прокомментировал попадание своей команды в стыковые матчи за выход на чемпионат мира:

«Я так горжусь командой. Парни играли великолепно и смогли победить в выездном матче против очень хорошего соперника. Победить у них в гостях – отличный результат для нас. Эти последние 30 минут матча казались вечностью. Мы должны были выдержать это давление, но мы знали, что в какой-то момент мы должны попытаться выиграть, и нам это удалось.

Теперь впереди стыковые матчи. При любом результате жеребьёвки мы постараемся воспользоваться своим шансом. Я очень доволен нашим выступлением в этом отборе к ЧМ-2018. После жеребьёвки мне казалось, что мы попали в очень сложную группу, но команда вышла в стыки, и это потрясающе».

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