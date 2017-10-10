Сампаоли: «Буду рад даже незаслуженной победе Аргентины»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от решающей игры квалификации ЧМ-2018 против Эквадора:

«В последних трёх матчах мы наблюдали невероятного Лионеля Месси – прессингующего и решительно настроенного. Если мы проведём этот матч на уровне Месси, то это будет очень хорошая игра.

В нашем случае я буду рад даже незаслуженной победе команды. Надеюсь, что мы сможем квалифицироваться на чемпионат мира, ведь если абстрагироваться от цифр, Аргентина этого заслуживает».

Ранее наставник сборной Испании Хулен Лопетеги выразил уверенность в том, что Аргентина попадёт на ЧМ.

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