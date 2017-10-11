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Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 10 тур
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03:00 Матч завершен Гондурас 3:2 Мексика
03:00 Матч завершен Панама 2:1 Коста-Рика
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 18 тур
02:30 Матч завершен Парагвай 0:1 Венесуэла
02:30 Матч завершен Бразилия 3:0 Чили
02:30 Матч завершен Эквадор 1:3 Аргентина
02:30 Матч завершен Перу 1:1 Колумбия
02:30 Матч завершен Уругвай 4:2 Боливия
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Судья ошибочно засчитал первый гол Панамы в ворота Коста-Рики

сегодня, 07:27
ПанамаПанама2 : 1Коста-РикаКоста-РикаМатч завершен

Арбитр из Гондураса Вальтер Лопес Рамос ошибочно засчитал гол нападающего сборной Панамы Габриэля Торреса в ворота Коста-Рики в матче заключительного тура квалификации ЧМ-2018.

По ходу встречи панамцы проигрывали со счётом 0:1, но в начале второго тайма отыгрались благодаря голу своего форварда. Мяч после удара Габриэля Торреса не пересёк линию ворот костариканской команды, но был засчитан главным арбитром поединка.

Напомним, встреча завершилась победой сборной Панамы (2:1), которая позволила «канальщикам» впервые попасть в финальную стадию чемпионата мира.

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Все комментарии
Владимир Богатов ответил stromshik
сегодня в 08:03
stromshik:
Да никто, собственно, этого судью не критикует. Все довольны.
А чего его критиковать? И тем и другим хорошо, и тут США еще проиграли самым слабым...
Obdulio Varela
сегодня в 08:03
Особенно интересно, что это сделал судья из прямо конкурировавшей с Панамой за выход на ЧМ страны и то, как он при этом вообще был назначен на матч
stromshik
сегодня в 07:53
Да никто, собственно, этого судью не критикует. Все довольны.
eaguar
сегодня в 07:47
с победой
Дмитрий Аександров
сегодня в 07:46
Не всегда же должно везти пиндосам.
ДСА
сегодня в 07:45
Вот так американцев и выбили с чемпионата мира
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