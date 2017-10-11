Судья ошибочно засчитал первый гол Панамы в ворота Коста-Рики

Арбитр из Гондураса Вальтер Лопес Рамос ошибочно засчитал гол нападающего сборной Панамы Габриэля Торреса в ворота Коста-Рики в матче заключительного тура квалификации ЧМ-2018.

По ходу встречи панамцы проигрывали со счётом 0:1, но в начале второго тайма отыгрались благодаря голу своего форварда. Мяч после удара Габриэля Торреса не пересёк линию ворот костариканской команды, но был засчитан главным арбитром поединка.

Напомним, встреча завершилась победой сборной Панамы (2:1), которая позволила «канальщикам» впервые попасть в финальную стадию чемпионата мира.

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