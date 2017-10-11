Перу и Колумбия победителя не выявили. Колумбийцы едут на ЧМ, перуанцы сыграют в стыках

В 18-м туре южноамериканского отбора ЧМ-2018 сборная Перу вырвала ничью у Колумбии и заняла 5-е место в группе. Колумбийцы, в итоге разместившиеся на 4-ой строчке, напрямую выходят в финальную стадию турнира. Перу предстоит пробиваться на чемпионат мира через стыковые матчи.

Лима, стадион «Монументаль».

Перу – Колумбия – 1:1 (0:0)

Голы: Герреро 76 – Хамес 56.

Перу: Гальесе, Корсо, Рамос, Трауко, А. Родригес (Араухо 46), Йотун (Руидиас 71), Тапиа, Куэва, Каррильо (Рейна 63), Герреро, Флорес.

Главный тренер: Рикардо Гарека.

Колумбия: Оспина, Арьяс, Фабра, Д. Санчес, Мурильо, Агилар, Куадрадо, К. Санчес, Хамес (Чара 85), Сапата (Барриос 73), Фалькао (Морено 90).

Главный тренер: Хосе Пекерман.

Предупреждения: Каррильо 45+1.

Судья: Сандро Рикки (Бразилия).

В прошлом туре квалификации сборная Колумбия проиграла команде Парагвая (1:2).

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