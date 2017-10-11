Поражение от Тринидада и Тобаго лишило сборную США путёвки на ЧМ

Сборная США на выезде уступила национальной команде Тринидада и Тобаго и не сыграет на ЧМ-2018.
Коува, стадион «Ато Болдон».
Тринидад и Тобаго - США - 2:1 (2:0)
Голы: О. Гонсалес 17 (автогол), Э. Джонс 37 – Пулишич 47
Тринидад и Тобаго: Фонсетт, Джонс, К. Гонсалес, Сайрус, Ходж (Вилльяроэл 82), Хиланд, Пол, Джордж, Льюис, Гарсия (Д. Джонс 72), Винчестер (Касар 78).
Главный тренер: Деннис Лоуренс.
США: Ховард, О. Гонсалес, Безлер, Йедлин, Вильяфана (Перри-Акоста 72), Брэдли, Нагбе (Фейлхабер 84), Пулишич, Арриола (Демпси 46), Вуд, Алтидор.
Главный тренер: Брюс Арена.
Предупреждения: Ходж 68, О. Гонсалес 90+1, Д. Джонс 90+3, Безлер 90+5.
Судья: Марлон Мехиа (Сальвадор).
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США конечно провалились, очень жаль
США конечно провалились, очень жаль
Как бы там ни было, рад за Панаму и Гондурас - эти сборные, когда я видел их матчи, мне симпатизировали.
Как бы там ни было, рад за Панаму и Гондурас - эти сборные, когда я видел их матчи, мне симпатизировали.
Панама и Гондурас тоже не подкачали.
Заговор бывает не только против Спартака)
Панама и Гондурас тоже не подкачали.
Заговор бывает не только против Спартака)