Парагвай уступил Венесуэле

В решающем туре южноамериканского отбора ЧМ-2018 сборная Парагвая проиграла Венесуэле и опустилась на 7-е место в группе.
Асунсьон, стадион «Дефенсорес дель Чако».
Парагвай – Венесуэла – 0:1 (0:0)
Голы: Эррера 84.
Парагвай: Сильва, Алонсо, Гомес, Морейра, да Сильва (Самудьо 62), Рохас, Пирис, О. Ромеро, А. Ромеро, Домингес (Барейро 56), Санабрия (Кардосо 56).
Главный тренер: Франсиско Арсе.
Венесуэла: Фариньес, Эрнандес, Кихада, Чансельор, Вилькер, Эррера, Ринкон, Кордова (Сотельдо 57), Мартинес (Отеро 77), Мурильо (Морено 81), Рондон.
Главный тренер: Хосе Пекерман.
Предупреждения: Мартинес 25, Алонсо 33, Рохас 39, Эррера 47, Кардосо 73, Отеро 86, Фариньес 90+4.
Удаления: Гомес 89, Вилькер 89.
Судья: Вилтон Сампайо (Бразилия).
В прошлом туре Парагвай одержал волевую победу над Колумбией (2:1).
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