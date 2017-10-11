Панама одержала волевую победу над Коста-Рикой и вышла на чемпионат мира

Сборная Панамы вырвала победу у Коста-Рики и завоевала путёвку на чемпионат мира.
Панама, стадион «Роммель Фернандес».
Панама - Коста-Рика - 2:1 (0:1)
Голы: Г. Торрес 53, Р. Торрес 88 – Венегас 36.
Панама: Пенедо, Овалье, Эскобар, Р. Торрес, Мачадо, Кинтеро, Гомес (Купер 52), Барсенас (Техада 51), Перес, Годой, Г. Торрес (Арройо 78).
Главный тренер: Эрнан Дарио Гомес.
Коста-Рика: Пембертон, Уманья, Сальватьерра, Гутьеррес, Матаррита (Гонсалес 75), Кальво, Борхес, Гусман (Асофейфа 63), Уоллес, Венегас, Руис (Уренья 69).
Главный тренер: Оскар Рамирес.
Предупреждения: Гусман 59, Р. Торрес 90, Техада 90+2.
Судья: Вальтер Лопес Рамос (Гондурас).
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