Гондурас сенсационно победил Мексику и получил право сыграть в стыковых матчах

Сборная Гондураса победила Мексику, два раза отыгрываясь по ходу встречи, и получила шанс попасть на ЧМ-2018 через стыковые матчи.
Сан Педро Сула, «Эстадио Олимпико Метрополитано».
Гондурас - Мексика - 3:2 (1:2)
Голы: Элис 34, Очоа 54 (автогол), Киото 60 – Перальта 17, Вела 39.
Гондурас: Эскобер, Бекелес, Альварадо, Фигероа, Мехия, Кларос (Акоста 69), Лопес (Паласиос 88), Э. Эрнандес, Элис, Киото.
Главный тренер: Хорхе Луис Пинто.
Мексика: Очоа, Аланис (Корона 67), Араухо, Лаюн, Айяла, Х. дос Сантос (Альварес 46), Эррера, Гальярдо, Хименес, Вела (Гуардадо 59), Перальта.
Главный тренер: Хуан Карлос Осорио.
Предупреждения: Х. дос Сантос 42, Альварес 75, Элис 79, Альварадо 90+5.
Судья: Хоэль Агилар Чикас (Сальвадор).
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