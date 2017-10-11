Агент Озила: «Переговоры с „Арсеналом“ по новому контракту идут хорошо»

Эркут Согут, агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила, рассказал, что его клиенту льстит интерес со стороны «Бешикташа», однако Озил еще хочет поиграть в АПЛ несколько лет.

«Месут рад слышать об интересе „Бешикташа“, но у нас не было ни единого предложения. А даже если бы они и были, то это ничего бы не изменило, потому что Озил намерен еще несколько лет играть в АПЛ. Минимум два-три года.

Мы продолжаем общаться с „Арсеналом“ по новому контракту, переговоры идут хорошо».

Текущий контракт Озила заканчивается летом.

По слухам, Озил хочет зарабатывать 330 тысяч фунтов в неделю.

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