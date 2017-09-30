Бригады Карасёва и Безбородова обслужат матчи отборочного турнира чемпионата мира

Российские арбитры Сергей Карасев и Владислав Безбородов получили назначения на матчи отборочного этапа чемпионата мира-2018.
Судейская бригада Карасева, где Антон Аверьянов и Тихон Калугин выступят его ассистентами, а Сергей Лапочкин - резервным судьей, будет работать на встрече между сборными Нидерландов и Швеции (10 октября).
Матч между национальными командами Эстонии и Боснии и Герцеговины (10 октября) обслужит судейская бригада Безбородова. Его ассистентами будут Валерий Данченко и Алексей Лунев, резервным арбитром - Алексей Еськов.
Сегодня Карасев рассказал о зарплате судей за работу на международных матчах.
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