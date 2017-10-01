Защитника «Лиона» удалили за то, что он случайно выбил «горчичник» из рук арбитра

Неординарный эпизод случился в матче «Анже» и «Лиона» в рамках 8-го тура Лиги 1. На 50-й минуте поединка защитник гостей Марсело увидел перед собой желтую карточку. На эмоциях бразилец взмахнул руками и случайно выбил «горчичник» из рук арбитра. Судья не стал терпеть «хамское» поведение игрока и решил его удалить.

Встреча закончилась со счетом 3:3.

Lyon’s Marcelo received the world’s quickest yellow - red card combo (@OL_Plus) pic.twitter.com/W6bqqXFbt4 — Mohammed Ali (@mohammedali_93) 1 октября 2017 г.

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