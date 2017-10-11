Буффон может стать министром спорта Италии

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон по окончании выступлений в футболе может начать политическую карьеру.

Ожидается, что Буффон завершит карьеру игрока после ЧМ-2018 в возрасте 40 лет. Джанлуиджи не хочет становиться тренером, однако может занять пост в совете директоров «Юве».

Тем не менее сейчас появился еще один вариант. Ситуацию прокомментировал представитель политической партии «Возрождение» Витторио Сгарби.

«Если мы выиграем выборы, то Буффон станет новым министром спорта Италии. Он проявил интерес к нашему предложению и сам написал мне об этом».

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