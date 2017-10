В прошлом сезоне «Барселона» заработала рекордные 708 млн евро

Каждый из последних сезонов становился всё более успешным для «Барселоны» в финансовом плане. В кампании 2016-17 доход каталонцев составил рекордные 708 млн евро. Пресс-служба «сине-гранатовых» отмечает, что это наибольший доход в истории клуба. Расходы за этот год достигли 677 млн евро, так что чистая прибыль составила 31 млн евро.

«Барселона» прогнозирует увеличение дохода до 897 млн евро в этом сезоне. Расходы также увеличатся.

Во вторник появилась информация о том, что клуб продолжит выступления в чемпионате Испании.

🔙 The development of results after tax from the season 2007/08. Since 11/12, 184 million euros have been accumulated pic.twitter.com/rBLfb3Uwb6