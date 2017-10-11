Фалькао мог убеждать футболистов сборной Перу сыграть договорной матч

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао во время последнего матча отбора к ЧМ-2018 с командой Перу мог убеждать перуанцев специально свести матч к ничьей. На видео заметно, как Фалькао при счете 1:1 о чем-то активно дискутировал с игроками команды противника. Ничейный счет в сложившейся ситуации в принципе устраивал обе команды, Колумбия в этом случае выходила на мундиаль напрямую, а перуанцы отправлялись в «стыки», где их ждала бы Новая Зеландия. Матч так и закончился вничью.

WOW WOW! Video of what appears Falcao convincing Peru players one by one to deal for a draw that would qualify both pic.twitter.com/8laXomElvY — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 11 октября 2017 г.

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