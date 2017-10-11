Президент «Торино» развеял слухи о продлении контракта с Михайловичем

Президент «Торино» Урбано Кайро прокомментировал слухи о продлении контракта с главным тренером клуба Синишей Михайловичем.



«У нас есть действующий контракт с Михайловичем до 2018 года, который подразумевает его исполнение. Если по окончании сезона „Торино“ окажется в еврокубковой зоне, то контракт будет продлен автоматически, все остальные разговоры - слухи».



Ранее ходили слухи, что «Торино» уже готов предложить Синише Михайловичу новый контракт.

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