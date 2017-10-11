Жена Клаудио Браво обвинила некоторых игроков сборной Чили в нарушении режима

Карла Пардо, жена вратаря сборной Чили Клаудио Браво, после непопадания чилийцев на чемпионат мира в России обвинила некоторых футболистов команды в пьянстве.

«Спасибо за все прекрасные моменты, моя сборная. Но когда ты надеваешь футболку национальной команды, то должен оставаться профессионалом. Я знаю, что большинство футболистов отдавали все силы, тогда как некоторые гуляли на вечеринках, а с утра не могли тренироваться из-за похмелья», — написала Пардо в своем Instagram.

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