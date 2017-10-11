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Жена Клаудио Браво обвинила некоторых игроков сборной Чили в нарушении режима

сегодня, 16:19

Карла Пардо, жена вратаря сборной Чили Клаудио Браво, после непопадания чилийцев на чемпионат мира в России обвинила некоторых футболистов команды в пьянстве.

«Спасибо за все прекрасные моменты, моя сборная. Но когда ты надеваешь футболку национальной команды, то должен оставаться профессионалом. Я знаю, что большинство футболистов отдавали все силы, тогда как некоторые гуляли на вечеринках, а с утра не могли тренироваться из-за похмелья», — написала Пардо в своем Instagram.

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Все комментарии
8-Gattuso-8
сегодня в 17:20
кокаинум
kilativ ответил СПОРТ СПОРТ
сегодня в 16:53
СПОРТ СПОРТ:
спалилась жена Клаудио Браво! пока муж тренируется в воротах его жена зажигает с некоторыми футболистами сборной Чили! от куда ей еще знать кто и где бухает?
может муж как-то по пьяни рассказал
Serge Boykov
сегодня в 16:41
Тренировались они чтоб в России нормально водочку переваривать,а теперь выходит что сначала надр на ЧМ попасть,а потом уже иммунитет к алкоголю выробатывать!)))))
Шишанутый
сегодня в 16:40
Что поделать это южноамериканцы такой у них темперамент. Неймар тоже любит потусить но это не мешает ему тренероваться и побеждать.
VIPded
сегодня в 16:39
Ждём заявления бабушки массажиста сборной!
Дмитрий Аександров
сегодня в 16:37
Её мужу это точно не добавит авторитета в сборной.
Vector
сегодня в 16:34
Ох уж этот Инстаграм...
Остапчук 67
сегодня в 16:31
Сейчас всякое начнет всплывать...
И настоящее, и лживое...
шацк
сегодня в 16:28
Карла видимо сама там зажигала)) Браво теперь тебе нахлабучит....
СПОРТ СПОРТ
сегодня в 16:28
спалилась жена Клаудио Браво! пока муж тренируется в воротах его жена зажигает с некоторыми футболистами сборной Чили! от куда ей еще знать кто и где бухает?
Bavaria_M
сегодня в 16:27
и она об этом знает по личному опыту ведь обслуживала их сама)
ну вы поняли как) и поч у них небыло сил
Гус Пойет
сегодня в 16:26
Активно участвовала походу в акциях нарушения режима
Сочинский
сегодня в 16:25
Женщина, не твоё это дело!!!
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