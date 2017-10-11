Иньеста: «Не думаю, что стану тренером»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поразмышлял о том, чем он будет заниматься после завершения карьеры игрока. По словам Иньесты, он находится в хороших физических кондициях на данный момент.

«Не думаю, что я стану тренером. По окончании карьеры мне бы хотелось остаться в футболе, желательно в „Барселоне“. Но мне трудно представить себя тренером или спортивным директором. Что касается моей формы на данный момент, то если мне 33 года, это не значит, что я уже не могу играть столько матчей, как раньше. Конечно, мне уже не 28 лет, но чувствую себя по-прежнему хорошо. Мой контракт? Он распространяется только на карьеру футболиста».

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