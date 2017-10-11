Доктор: «Травма Дембеле могла быть обусловлена давлением после перехода в „Барселону“»

Доктор Сакари Орава прокомментировал восстановление нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле после травмы.

«Я постоянно нахожусь в контакте с доктором Пруной, который контролирует ход восстановления. Сейчас все идет по плану. В его возрасте можно быть оптимистично настроенным, но нужно сохранять осторожность. Возможно, из-за азарта своего возрастного он не сказал раньше, что его беспокоит. Давление, которое на него оказывалось после перехода в „Барселону“, тоже могло сказаться. Но Дембеле извлечет урок из этой ситуации. Карьера у него только начинается».

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