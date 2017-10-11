Тапиа: «Сборная Перу играла на победу в матче с Колумбией»

Игрок сборной Перу Ренато Тапиа опроверг слухи о том, что его команда могла сыграть договорной матч с Колумбией (1:1), который гарантировал перуанцам выход в стыковые матчи, а колумбийцам – на ЧМ-2018.

«В последние пять минут колумбийцы отошли назад. Они знали, как складывается ситуация в других матчах. Так что мы доиграли матч в обычном режиме, как и должны были. Да, я поговорил с Фалькао. Он сказал мне, что обе наши команды выйдут. Но таков футбол. Все равно мы играли на победу».

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