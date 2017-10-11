Луческу взял на себя вину за невыход сборной Турции на чемпионат мира

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу признал свою вину за то, что команда не смогла выйти на чемпионат мира. В своей квалификационной группе Турция заняла 4-е место.

«Мы верили в опытных игроков, и они помогли команде. У сборной Турции есть проблемы в плане менталитета, а кроме того, некоторые футболисты не имеют практики в своих клубах. Вот почему нам порой не хватало физики.

У меня было слишком мало времени на подготовку к матчам, за три дня многого изменить нельзя. Однако невыход на мундиаль - это моя вина, футболисты здесь не виноваты».

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