Йоханссон в 2013 году предпочел сборную США Исландии, чтобы в будущем сыграть на ЧМ

Нападающий Арон Йоханссон в 2013 году принял решение выступать за сборную США, а не Исландию, поскольку он считал, что так у него будет больше шансов когда-нибудь сыграть на чемпионате мира. При этом в 2014 году он на мундиаль вместе с американцами все-таки попал, а вот следующее первенство Йоханссон пропустит, тогда как исландцы вышли из своей группы с первого места.
Арон родился в США в семье студентов из Исландии. В 3 года он с семьей вернулся в Исландию.
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