Йоханссон в 2013 году предпочел сборную США Исландии, чтобы в будущем сыграть на ЧМ

Нападающий Арон Йоханссон в 2013 году принял решение выступать за сборную США, а не Исландию, поскольку он считал, что так у него будет больше шансов когда-нибудь сыграть на чемпионате мира. При этом в 2014 году он на мундиаль вместе с американцами все-таки попал, а вот следующее первенство Йоханссон пропустит, тогда как исландцы вышли из своей группы с первого места.

Арон родился в США в семье студентов из Исландии. В 3 года он с семьей вернулся в Исландию.

Aron Jóhannsson:



📅 2013: Chose USA over Iceland as he had «more chance of playing in a World Cup» 🤔



📅 2017: Iceland Qualify. USA don't. 🙈😂 pic.twitter.com/0g8gd96eRh — SPORF (@Sporf) 11 октября 2017 г.

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