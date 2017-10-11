Перед игрой с Парагваем в отель сборной Венесуэлы кто-то направил проституток

Главный тренер сборной Венесуэлы Рафаэль Дудамель рассказал, что перед игрой отбора ЧМ-2018 с Парагваем (1:0) в отель его команды кто-то подослал проституток.

«Венесуэла должна гордиться своей командой. Потому что мы играли с полной отдачей. В отеле к нам кто-то подослал проституток. Симпатичные девушки, пытались навязаться нашей команде. Это нас развеселило. Не знаю, кто их отправил. Но мы не соблазнились и остались профессионалами».

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