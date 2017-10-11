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Фанаты «Днепра» избили болельщиков и президента «Днепра-1»

сегодня, 23:00

Фанаты «Днепра» напали на болельщиков и президента «Днепра-1» Юрия Березу во время матча Второй лиги Украины. В этой встрече «Днепр» победил со счетом 2:0.

Перед матчем фанаты «Днепра» вывесили баннер «Мы сломаем вам Березу и развалим ваш Причал», а в перерыве встречи ворвались в сектор «Днепра-1» и избили болельщиков соперника, отобрав у них баннеры и барабан. Заступиться за фанатов решил президент клуба Юрий Береза, которого тоже ударили по лицу, нанеся сильное рассечение скулы.

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Все комментарии
KINGSof10
сегодня в 23:22
наоборот пусть бы к нам приехали, их бы тут научили "этикету" понимаешь
Maeak
сегодня в 23:21
Скучать в этой стране никому не дано. Каждый день концерты.
Мяучелo ответил Alex-96
сегодня в 23:20
Alex-96:
А когда будет вторая серия этого сериала: хочу такой выпуск посмотреть: спартак-спартак 2 и леня фидун с подбитым глазом
привет обиженый)))))
Мяучелo
сегодня в 23:19
новость для холивара и только ^_^
DRDR_SaSa
сегодня в 23:18
Можно как угодно украинцев обзывать, чем сейчас и займутся сайтячьи юродивые. Но то, что президент за своих фанатов в драку полез - это удивительно. Миллера, Федуна и Гинера слабо в этой роли представляю.
Gangnam_Style
сегодня в 23:17
вот это я понимаю суровые болелы. Ради родной команды на всё готовы!
dimagas1 ответил moskwa 09
сегодня в 23:17
moskwa 09:
слава богу,что этот сброд не приедет к нам на чм
    moskwa 09
    сегодня в 23:14
      Alex-96
      сегодня в 23:11
      А когда будет вторая серия этого сериала: хочу такой выпуск посмотреть:
      спартак-спартак 2 и леня фидун с подбитым глазом
      Полевой Командир
      сегодня в 23:09
      "отобрали баннеры и барабан" ...... Дикий народ... Туземцы.... Отобрать ритуальный барабан
      milan-f
      сегодня в 23:07
        морозз
        сегодня в 23:05
        Гуляют парни, крутые хохлы перцы!
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