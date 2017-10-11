Фанаты «Днепра» избили болельщиков и президента «Днепра-1»

Фанаты «Днепра» напали на болельщиков и президента «Днепра-1» Юрия Березу во время матча Второй лиги Украины. В этой встрече «Днепр» победил со счетом 2:0.

Перед матчем фанаты «Днепра» вывесили баннер «Мы сломаем вам Березу и развалим ваш Причал», а в перерыве встречи ворвались в сектор «Днепра-1» и избили болельщиков соперника, отобрав у них баннеры и барабан. Заступиться за фанатов решил президент клуба Юрий Береза, которого тоже ударили по лицу, нанеся сильное рассечение скулы.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте