Джан: «Если бы „Ливерпуль“ забивал больше, плохая игра в обороне не имела бы значения»

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан поделился мнением об игре «мерсисайдцев» в текущем сезоне:

«Это очевидный факт, что в последних матчах мы плохо играем в обороне и пропускаем слишком много голов. Однако, я считаю, что если бы мы забивали те мячи, которые должны были, всё это бы не имело большого значения, и мы побеждали бы чаще. Так что дело не только в игре в обороне».

Напомним, в 7-м туре АПЛ «Ливерпуль» на выезде не смог обыграть «Ньюкасл» (1:1).

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