Фалькао и Тапиа признали, что обсуждали турнирную ситуацию во время игры Перу – Колумбия

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао признался в том, что во время отборочного матча ЧМ-2018 с Перу при счёте 1:1 он объяснял перуанцам турнирное положение обеих команд:

«Мы знали, как проходят другие матчи, и играли, держа в уме результаты этих поединков. В определённый момент я попытался сообщить эту информацию игрокам сборной Перу».

Об этом также рассказал полузащитник сборной Перу Ренато Тапиа:

«В последние пять минут встречи колумбийцы подходили к нам, чтобы рассказать о текущем счёте в других встречах. Так что мы завершили эту игру так, как было нам необходимо... Я разговаривал с Радамелем, который сообщил мне, что обе наши сборные квалифицируются на ЧМ. Но это футбол, и мы всегда играем на победу».

В результате матч закончился вничью (1:1), и колумбийцы напрямую вышли в финальную стадию чемпионата мира, тогда как сборная Перу получила право сыграть в стыковых матчах против Новой Зеландии.

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