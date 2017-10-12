Бывший игрок «Интера» Адриано намерен возобновить карьеру

Бывший игрок «Интера» и сборной Бразилии Адриано сообщил, что в 2018 году он намерен возобновить свою карьеру.

«Я собираюсь возобновить тренировки в январе в качестве свободного агента. Мне удалось сохранить форму с тех пор, как я закончил играть, так что я готов к возвращению. Знаю, всё это будет нелегко. Я намерен достичь своего предела возможностей, а там посмотрим, могу ли я играть или нет», — сказал 35-летний футболист.

Бывший форвард сборной Бразилии, за которую он сыграл 48 матчей, забив 27 мячей, имел в последние годы много проблем с дисциплиной, поэтому не мог закрепиться ни в одном клубе. Последней его командой был «Майами Юнайтед» из 4-го дивизиона США.

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