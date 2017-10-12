Азар: «Меня не было три месяца, так что несколько матчей я буду играть плохо»

Полузащитник «Челси» Эден Азар отметил, что ещё продолжает набирать форму. Напомним, в начале июня хавбек был прооперирован после травмы голеностопа.

«Помогу ли „Челси“ защитить титул чемпиона? Не знаю, увидим. Я был вне футбола три месяца. Нелегко вернуться после тяжёлой травмы, но я это сделал. Я тренировался всё лето, так как хотел просто играть в футбол.

Некоторые матчи я пропущу, в нескольких буду играть плохо. Но я хочу играть и, конечно, попытаюсь показать максимум своих возможностей».

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