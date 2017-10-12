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Мата: «Надеюсь, увезём три очка из Ливерпуля»

сегодня, 05:57
ЛиверпульЛиверпуль-:-Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед14.10.2017 в 14:30 Не начался

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ливерпулем» в рамках 8-го тура АПЛ:

«Это будет, без сомнений, одна из важнейших игр сезона. Нет нужды говорить, что она значит для нас и наших болельщиков. Я просто надеюсь, что мы сможем показать отличный футбол и увезти отсюда три очка».

Ранее главный тренер МЮ Жозе Моуриньо отметил, что не слишком сильно переживает по поводу травм Маруана Феллаини и Ромелу Лукаку.

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Все комментарии
ДАША Д
сегодня в 06:44
В любом случае матч должен получиться интересным.
Василий 50
сегодня в 06:38
А можете и оставить эти три очка.
Остапчук 67
сегодня в 06:33
Пришло время Клоппа, он обязан побеждать МЮ.
Особенно на фоне разговоров о чемпионстве "Ливерпуля".
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