Мата: «Надеюсь, увезём три очка из Ливерпуля»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ливерпулем» в рамках 8-го тура АПЛ:

«Это будет, без сомнений, одна из важнейших игр сезона. Нет нужды говорить, что она значит для нас и наших болельщиков. Я просто надеюсь, что мы сможем показать отличный футбол и увезти отсюда три очка».

Ранее главный тренер МЮ Жозе Моуриньо отметил, что не слишком сильно переживает по поводу травм Маруана Феллаини и Ромелу Лукаку.

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