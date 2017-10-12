Мюллер: «Мы не должны делать из Анчелотти козла отпущения»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер призвал болельщиков мюнхенского клуба быть реалистами и не рассчитывать на скорые глобальные изменения в игре команды после смены главных тренеров:

«Мы должны оставаться реалистами и не делать из Анчелотти козла отпущения.

Мы должны быть осторожными в установлении целей команды. С приходом Хайнкеса „Бавария“ не станет внезапно демонстрировать футбол инопланетного уровня. Безусловно, впереди будут матчи, после которых нас подвергнут серьёзной критике».

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