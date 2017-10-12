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Филипе Луис: «Я не всегда согласен с мнением Пике, но восхитительно, что он высказался»

сегодня, 19:02

Защитник «Атлетико» Филипе Луис, который высказывался о молодых футболистах, прокомментировал поведение игрока «Барселоны» Жерара Пике, который выступил за независимость Каталонии.

«Я не всегда согласен с мнением Пике, но он мне нравится. Он осмеливается высказывать свое мнение. Это восхитительно. Люди не должны бояться говорить, что они думают. Они не должны скрываться за своей славой. Больше футболистов должны следовать этому завету, а не скрываться. Что касается темы Каталонии, то я за этим не слежу. Не могу сказать, что разбираюсь в теме. Могу уважать мнение каталонцев, но я этого не понимаю. Я привык к миру, который стремится открывать границы и объединяться, а не закрываться».

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