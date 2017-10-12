Тренировку «Брешии» сорвали полицейские, выписав штрафы игрокам

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • США. МЛС
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Албания. Суперлига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 14 тур
08:00 Матч завершен Сахалин 3:1 Зенит Ир
08:00 Матч завершен Смена К-А 0:2 Чита
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 13 тур
14:00 Матч завершен Ахмат (мол) 1:4 Спартак М (мол)
  • Главные новости
  • Все новости
21:54
Яя Туре: «Готов предложить свою помощь ФИФА и правительству России в борьбе с расизмом»21
20:04
МЮ поспорит с «Реалом» за Кейна25
19:33
Яровинский стал директором «Халл Сити» по стратегии36
16:46
Возбуждено уголовное дело в отношении президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи54
16:16
«Барселона» готова предложить Месси 80 млн фунтов бонуса за продление контракта84
23:37
Мирабелли: «Райола - актёр, он любит быть в центре внимания»1
23:33
Левандовски: «У Хайнкеса тренировки интенсивнее»0
23:28
Группа U2 отдала должное таланту Месси1
23:17
Перотти: «Сейчас „Наполи“ сильнее „Ювентуса“, но это не значит, что они непобедимы»1
23:06
Кэрролл: «Было бы здорово оказаться в заявке сборной Англии на чемпионат мира»2
22:57
Сильвестр: «Лукаку может побить рекорд МЮ по голам за сезон в АПЛ с первой же попытки»2
22:44
Адвокат: «Сборная Голландии должна найти хорошего тренера на будущее»1
22:36
Лейва: «Нам с „Ливерпулем“ потребовалось пять минут, чтобы расстаться»0
22:24
Роббен: «Назначение Хайнкеса стало для меня большим сюрпризом, но приятным сюрпризом»7
22:15
Лаллана: «Пообщался с одним из моих кумиров - Хави»3
22:04
Икарди устроил конкурс в Instagram на лучшую кличку для своего щенка5
21:47
Фанаты «Атлетико» и «Валенсии» устроили погром в Барселоне13
21:40
Мойес - основной претендент на пост главного тренера сборной Шотландии3
21:28
Лукаку ни разу не бил в створ ворот «Ливерпуля» в 5 из последних 7 игр против «красных»5
21:15
Хашиг: «Система VAR не дешёвая, но её цена адекватна на фоне издержек из-за ошибок судей»4
21:03
Джан: «Салах - Король Египта!»11
20:54
Фанатов ПСЖ не пустят на гостевой матч с «Марселем»2
20:49
«Лацио» не смог обжаловать наказание за расистские кричалки болельщиков3
20:46
Джано прооперирован в Италии13
20:45
Петкович может сменить Монтеллу у руля «Милана»3

Тренировку «Брешии» сорвали полицейские, выписав штрафы игрокам

сегодня, 22:52

В забавную ситуацию попали игроки «Брешии» во время тренировки. Клуб арендует тренировочное поле, поэтому парковочные места ему не принадлежат. Там также размещаются парковки для посетителей тренажерного зала, бассейна, теннисного корта. Однако футболисты привыкли ставить свои машины и за пределы отведенной им территории. В четверг на эту парковку нагрянула полиция и оштрафовала практически всех игроков «Брешии», которые остановили тренировку и бросились вести переговоры с полицией. Однако смягчить наказание и избежать штрафов им не удалось.

Напомним, что «Брешиа» летом сменила владельца, а сегодня первую тренировку провел новый главный тренер команды Паскуале Марино.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Hasselby
сегодня в 23:26
    dalex83
    сегодня в 22:57
    Лазурные тоже арендуют ))))
    Y.N.W.A.
    сегодня в 22:54
    Куш сорвали. Представляю довольные лица полисменов:)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100