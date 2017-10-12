Тренировку «Брешии» сорвали полицейские, выписав штрафы игрокам

В забавную ситуацию попали игроки «Брешии» во время тренировки. Клуб арендует тренировочное поле, поэтому парковочные места ему не принадлежат. Там также размещаются парковки для посетителей тренажерного зала, бассейна, теннисного корта. Однако футболисты привыкли ставить свои машины и за пределы отведенной им территории. В четверг на эту парковку нагрянула полиция и оштрафовала практически всех игроков «Брешии», которые остановили тренировку и бросились вести переговоры с полицией. Однако смягчить наказание и избежать штрафов им не удалось.

Напомним, что «Брешиа» летом сменила владельца, а сегодня первую тренировку провел новый главный тренер команды Паскуале Марино.

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