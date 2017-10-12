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В Нидерландах переиграли серию пенальти спустя три недели

сегодня, 19:13

Занимательный случай произошел в Нидерландах.

Клуб третьего дивизиона «Лиссе» в рамках розыгрыша кубка страны встречался с ХСВ Хук, представляющий пятый дивизион, и победил в серии пенальти, которая проводилась по системе ABBA.

Однако позже Королевский футбольный союз Нидерландов признал данный формат серии пенальти нелегитимным и призвал команды переиграть серию.

Попытки «Лиссе» оспорить данное решение не принесли результата, и через три недели команды переиграли серию пенальти в привычном формате. Победителем на сей раз стал ХСВ Хук, который и прошел в следующий раунд. 

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mat73 ответил wingback
сегодня в 19:40
wingback:
В России спустя три недели расформировали спартак...
    ДАША Д
    сегодня в 19:37
    Хоть бы причину указали.
    juchok
    сегодня в 19:32
    бредятина!
    barcelona and cruyff
    сегодня в 19:32
    Тормозы
    wingback
    сегодня в 19:24
    В России спустя три недели расформировали спартак...
    Василий 50
    сегодня в 19:18
    Лучше позже, чем никогда.
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