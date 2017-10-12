В Нидерландах переиграли серию пенальти спустя три недели

Занимательный случай произошел в Нидерландах.

Клуб третьего дивизиона «Лиссе» в рамках розыгрыша кубка страны встречался с ХСВ Хук, представляющий пятый дивизион, и победил в серии пенальти, которая проводилась по системе ABBA.

Однако позже Королевский футбольный союз Нидерландов признал данный формат серии пенальти нелегитимным и призвал команды переиграть серию.

Попытки «Лиссе» оспорить данное решение не принесли результата, и через три недели команды переиграли серию пенальти в привычном формате. Победителем на сей раз стал ХСВ Хук, который и прошел в следующий раунд.

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