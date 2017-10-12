Фанаты «Атлетико» и «Валенсии» устроили погром в Барселоне

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • США. МЛС
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Албания. Суперлига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 14 тур
08:00 Матч завершен Сахалин 3:1 Зенит Ир
08:00 Матч завершен Смена К-А 0:2 Чита
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 13 тур
14:00 Матч завершен Ахмат (мол) 1:4 Спартак М (мол)
  • Главные новости
  • Все новости
21:54
Яя Туре: «Готов предложить свою помощь ФИФА и правительству России в борьбе с расизмом»11
20:04
МЮ поспорит с «Реалом» за Кейна22
19:33
Яровинский стал директором «Халл Сити» по стратегии27
16:46
Возбуждено уголовное дело в отношении президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи52
16:16
«Барселона» готова предложить Месси 80 млн фунтов бонуса за продление контракта81
22:15
Лаллана: «Пообщался с одним из моих кумиров - Хави»0
22:04
Икарди устроил конкурс в Instagram на лучшую кличку для своего щенка3
21:40
Мойес - основной претендент на пост главного тренера сборной Шотландии2
21:28
Лукаку ни разу не бил в створ ворот «Ливерпуля» в 5 из последних 7 игр против «красных»2
21:15
Хашиг: «Система VAR не дешёвая, но её цена адекватна на фоне издержек из-за ошибок судей»1
21:03
Джан: «Салах - Король Египта!»7
20:54
Фанатов ПСЖ не пустят на гостевой матч с «Марселем»2
20:49
«Лацио» не смог обжаловать наказание за расистские кричалки болельщиков2
20:46
Джано прооперирован в Италии12
20:45
Петкович может сменить Монтеллу у руля «Милана»3
20:40
ФИФА начала расследование в отношении Тима Кэйхилла из-за скрытой рекламы6
20:39
Дело о вымогательстве Диавара передано в суд0
20:19
Дзадза: «Вскоре решусь пробить пенальти снова»2
20:01
Билич: «Кто-то распространяет слухи о том, что Чичарито несчастен в „Вест Хэме“»1
19:59
Васильев: «У Лемара будет шанс уйти из „Монако“ в следующем году»2
19:49
Шекспир: «Адриен Силва в порядке, но он очень разочарован»1
19:47
Рахимов: «Удача, которая была в прошлом году у „Спартака“, в этом сезоне отвернулась»14
19:45
Фалькао, Йоветич, Геззаль и Фабиньо не сыграют с «Лионом»0
19:41
Рахимов: «Переговоры со сборной Австрии? Ещё не было ничего»3
19:36
Слуцкий: «Надеюсь, добьёмся успеха с Яровинским»8

Фанаты «Атлетико» и «Валенсии» устроили погром в Барселоне

сегодня, 21:47

Болельщики «Валенсии», «Атлетико» и «Сабаделя» устроили погром в Барселоне. Они участвовали в шествии, посвященном Дню Испании, которое собрало в Барселоне около 65 тысяч человек, лояльных властям страны. Но еще до шествия произошли стычки с участием болельщиков вышеназванных клубов, которые устраивали погромы в уличных кафе. Информации об арестах нет.

Ранее стало известно, что «Барселона» не будет выходить из чемпионата Испании после референдума в Каталонии.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Lionel Messi-10
сегодня в 22:14
Дикари
vka1970
сегодня в 22:06
Действительно.
И откуда сепаратизму взяться в этой прекрасной стране ?
070maks
сегодня в 22:01
быдло, аля нацики майдановские на Хохляндии
eaguar
сегодня в 22:00
ускоряют процесс отделения и только
ArtNow
сегодня в 21:58
Их бы посадили, но Мадрид то доволен! Барселона это не Испания, VISCA EL BARCA!
Fantomas1 ответил Mоnоlo
сегодня в 21:58
Mоnоlo:
Красавцы.
петухи лондонские?
Mоnоlo
сегодня в 21:54
Красавцы.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100