Фанаты «Атлетико» и «Валенсии» устроили погром в Барселоне

Болельщики «Валенсии», «Атлетико» и «Сабаделя» устроили погром в Барселоне. Они участвовали в шествии, посвященном Дню Испании, которое собрало в Барселоне около 65 тысяч человек, лояльных властям страны. Но еще до шествия произошли стычки с участием болельщиков вышеназванных клубов, которые устраивали погромы в уличных кафе. Информации об арестах нет.

Ранее стало известно, что «Барселона» не будет выходить из чемпионата Испании после референдума в Каталонии.

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