Икарди устроил конкурс в Instagram на лучшую кличку для своего щенка

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Мауро Икарди просит своих фанатов помочь ему определиться с кличкой для щенка.
Форвард разместил на своей странице в сети Instagram фото щенка мастифа и пообещал подарить футболку «Интера» тому, чей вариант ему понравится больше всех.
Отметим, что у Икарди уже есть собака породы веймаранер по кличке Коко. У нее даже есть собственный аккаунт в сети Instagram.
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