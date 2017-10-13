Фелан: «Соперники снова стали бояться МЮ»

Майк Фелан, отработавший в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед» 14 лет, согласен с похвалой в адрес главного тренера МЮ Жозе Моуриньо.

«Думаю, что Моуриньо вернул уважение к МЮ, теперь команду снова боятся на „Олд Траффорд“. Там есть своя атмосфера ожидания, и это все ощущают. Нужно создавать такую репутацию, при которой вас все будут бояться. Думаю, с уходом Фергюсона это ощущение утратилось. В межсезонье Моуриньо хорошо поработал, и теперь эта команда способная на многое».

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