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Мутко: «Хотелось бы сыграть со сборной Аргентины в Москве»

сегодня, 21:04

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о ноябрьских товарищеских поединках сборной России с Аргентиной и Испанией:

«Конечно, хотелось бы с аргентинцами сыграть в Москве. Также хотелось бы, чтобы Петербург принял матч с испанцами - там хороший стадион, город блестяще провел Кубок Конфедераций. В ближайшее время расставим все точки над i и объявим точные места проведения матчей, работа идет.

Условия контрактов таковы, что и аргентинцы, и испанцы должны приехать сильнейшими составами.

Это очень важные матчи для наших ребят. Думаю, они будут очень интересны и для болельщиков, и для нашей сборной. Эти матчи помогут нам хорошо подготовиться к чемпионату мира».

В Испании уже сообщили, что встреча со сборной России состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге.

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Все комментарии
dinoel
сегодня в 21:43
Из заголовка хотелось написать:
Кто это Мутко? Из какой команды?
Дмитрий Аександров
сегодня в 21:32
Хотелось бы как можно меньше тебя видеть и слышать.
Ministri Krasnodar
сегодня в 21:24
А больше городов в России нет?
kastites
сегодня в 21:20
Надеюсь Мудко уберут после ЧМ
И департируют на Украину на его родину
Шишанутый
сегодня в 21:15
Лучше давайте в Грозном матч играть. Будет прекрасная возможность плюнуть в гнома.
ermak6448
сегодня в 21:10
Если второй - третий состав то Не интересно....
Морозовский
сегодня в 21:10
Пусть на "Батуте" скачут - привыкли уже, адаптация к московским бабушкам не требуется.
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