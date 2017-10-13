Смолов сравнил Самедова с Бенджамином Баттоном

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов поделился мнением о партнере по национальной команде Александре Самедове.

«Самедов — старожил сборной, он опытный парень и является лидером своего клуба, и вообще во всех клубах, в которых Саша играл, он был лидером. Самедов является лидером сборной, и у нас много молодых ребят, которые к нему прислушиваются и на него ориентируются. Поэтому Станислав Саламович его и назначил вице-капитаном.

У Самедова сильны подача, удар, скорость и видение поля. Он умный и мастеровитый футболист и может играть на нескольких позициях. С возрастом Саша стал всё больше и больше бегать. Он, мне кажется, как Бенджамин Баттон (персонаж фильма Дэвида Финчера, который с каждым днём становился всё моложе). Стал больше следить за собой, за питанием, очень долго подбирал рацион и прислушивался в первую очередь к себе. В таких случаях приходится от чего-то отказываться, дополнительно заниматься, находить для себя какие-то новые моменты, которые сделают тебя лучше и позволят дольше сохранять физическую форму.

Во всех командах, в которых Самедов играл, он был на ведущих ролях. В составе „Локомотива“ он постоянно нам забивал, и вот это меня бесило. Мы не могли их обыграть, и он всё время забивал победные голы», — сказал Смолов.

Ранее Самедов дал интервью, в котором заявил, что хотел бы видеть Смолова в «Спартаке».

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