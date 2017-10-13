Заболотный: «Думаю, Аргентина и Испания будут бороться за выход в финал ЧМ-2018»

Нападающий сборной России Антон Заболотный поделился ожиданиями от товарищеских матчей с командами Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября).

«И у Аргентины, и у Испании высококлассные команды. Поэтому тут легко рассуждать. Думаю, оба ближайших соперника сборной летом будут бороться за место в финале чемпионата мира. Для России это будет очень хороший опыт и отличная проверка сил. Потом сможем понять, насколько наша сборная способна конкурировать с такими классными командами», - сказал Заболотный.

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