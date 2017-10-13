Будогосский: «У меня нет информации о том, что Егоров ушел из департамента судейства РФС»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал появившуюся в СМИ новость о том, что его заместитель Александр Егоров покинул свой пост и намерен вернуться к судейству:

«У меня нет такой информации, всю неделю мы с ним общались, он на своем месте. Я удовлетворен тем, что он делал, он сумел наладить работу на участке, которым занимался - он член контрольно-квалификационной комиссии, налаживал работу судей, которые работают в Футбольной национальной лиге, потому что это проблемный участок. Он работает очень эффективно.

Уйти может любой человек в любое время. Но сейчас у меня нет такой информации».

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