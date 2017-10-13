Газзаев: «Не нужно бояться сборных Аргентины и Испании»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что игроки национальной команды должны чувствовать храбрость, выходя на поле против сборных Аргентины и Испании:

«В преддверии чемпионата мира - это очень хорошие спарринги, они ответят на вопрос, в каком состоянии находится наша национальная сборная и какие у нее перспективы. Прекрасно, что РФС договорился сыграть с такими хорошими сборными. Мы будем играть с одними из фаворитов чемпионата мира, с ними мы можем увидеть все наши слабые и сильные стороны, поймем, над чем работать и какие недостатки нужно устранить. Нам не нужно ничего и никого бояться, сегодня нужно оценить свои возможности, а сделать это можно только играя с ведущими национальными сборными.

Можно только мечтать о том, чтобы еще получить таких соперников перед чемпионатом мира. На эти матчи не нужно будет сгонять болельщиков, здесь аншлаг будет на обеих встречах. А у игроков будут предельные собранность и мотивация».

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