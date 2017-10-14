Мевля: «Против Ибрагимовича очень трудно, ведь это смесь трёх разновидностей форвардов»

Защитник «Зенита» Миха Мевля поделился впечатлениями от противостояния на поле с форвардом «Манчестер Юнайтед» Златаном Ибрагимовичем в 1/8 финала Лиги Европы в прошлом сезоне, когда словенец выступал за «Ростов»:

«Круче ли „Олд Траффорд“, чем „Уэмбли“? Обе арены шикарны. Два исторических сооружения, на которых приятно выступать. Футболками обменялись с маленьким испанцем... Андером Эррерой. Но мы заранее не договаривались. Просто после финального свистка шли рядом, посмотрели друг на друга, кивнули и поменялись.

Ибрагимович, однозначно, самый сложный оппонент в моей карьере. Некоторые нападающие мощные, с ними трудно бороться. Другие берут своё за счёт техники. Третьи умеют верно выбирать позицию. Но Златан – это микст из трёх разновидностей форвардов, поэтому против него очень трудно».

Мевля также пообещал частично сбрить свою бороду, если его нынешняя команда станет чемпионом России в этом сезоне.

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